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Huawei Honor 60 Pro против Honor 60

Хуавей Хонор 60 Про
VS
Хуавей Хонор 60
Huawei Honor 60 Pro
Huawei Honor 60

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2021 года Huawei Honor 60 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.67-дюймового Huawei Honor 60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 60 Pro
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 812 и 753 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 60 Pro
vs
Honor 60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 161.4 мм
Ширина 74.8 мм 73.3 мм
Толщина 8.2 мм 8 мм
Вес 192 грамма 179 граммов
Доступные цвета Зеленый, Розовый, Черный, Синий Черный, Зеленый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor 60 Pro
90.9%
Honor 60
90.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 60 Про и Хуавей Хонор 60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2500 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU - 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 60 Pro +8%
812
Honor 60
753
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 60 Pro +7%
2961
Honor 60
2774
AnTuTu Benchmark 9
Honor 60 Pro +2%
520891
Honor 60
508406
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 15 минут)

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 60 Pro vs Huawei Honor 60
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 122° 112°
Количество объективов 3 (108 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Typer-C
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Typer-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor 60 Pro. У него лучшие камера и звук.

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