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Huawei Honor 60 против Apple iPhone 13 Pro Max

Хуавей Хонор 60
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Huawei Honor 60
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2021 года Huawei Honor 60 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 60
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 448 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4352 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 61 грамм меньше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1727 и 753 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 60
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor 60
н/д
iPhone 13 Pro Max
1042 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 160.8 мм
Ширина 73.3 мм 78.1 мм
Толщина 8 мм 7.65 мм
Вес 179 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Розовый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 60 +4%
90.8%
iPhone 13 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 60 и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя - NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 60
753
iPhone 13 Pro Max +129%
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 60
2774
iPhone 13 Pro Max +68%
4670
AnTuTu Benchmark 9
Honor 60
508406
iPhone 13 Pro Max +65%
838902
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 60
н/д
iPhone 13 Pro Max
20:10 ч.
Время просмотра видео
Honor 60
н/д
iPhone 13 Pro Max
24:12 ч.
Время разговора (3G)
Honor 60
н/д
iPhone 13 Pro Max
27:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 60 vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 60
н/д
iPhone 13 Pro Max
80.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Typer-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.

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