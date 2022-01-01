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Huawei Honor 70 против Apple iPhone 13

Хуавей Хонор 70
VS
Эпл Айфон 13
Huawei Honor 70
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2022 года Huawei Honor 70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1573 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3227 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1711 и 926 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 70
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor 70
н/д
iPhone 13
797 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 146.7 мм
Ширина 73.3 мм 71.5 мм
Толщина 7.9 мм 7.65 мм
Вес 178 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Серебристый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 70 +6%
90.8%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 70 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Apple A15 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 70
926
iPhone 13 +85%
1711
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 70
3795
iPhone 13 +21%
4600
AnTuTu Benchmark 9
Honor 70
н/д
iPhone 13
803976
CPU - 219838
GPU - 329364
Memory - 121868
UX - 133943
Total score - 803976
3DMark Wild Life Performance
Honor 70
н/д
iPhone 13
8794
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8794
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.5)
Оболочка UI Magic UI 6.1 -
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:11 ч.
Просмотр видео - 14:33 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Honor 70
н/д
iPhone 13
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 70 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 70
н/д
iPhone 13
138
Качество видео
Honor 70
н/д
iPhone 13
117
Итоговая оценка камеры
Honor 70
н/д
iPhone 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 70
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 13, а если дисплей и коммуникации – то Huawei Honor 70.

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