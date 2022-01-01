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Huawei Honor 70 против Apple iPhone 14 Pro Max

Хуавей Хонор 70
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Huawei Honor 70
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2022 года Huawei Honor 70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 477 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4323 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 62 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 131% выше максимальная яркость экрана (1750 против 756 нит)
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 41% лучшая автономность (45:56 vs 32:36 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 70
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 61 Гц 240 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor 70
756 нит
iPhone 14 Pro Max +131%
1750 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 160.7 мм
Ширина 73.3 мм 77.6 мм
Толщина 7.91 мм 7.85 мм
Вес 178 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Серебристый Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 70 +3%
90.8%
iPhone 14 Pro Max
88.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 70 и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Apple A16 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 500 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 70
921
iPhone 14 Pro Max +103%
1872
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 70
2788
iPhone 14 Pro Max +94%
5413
AnTuTu Benchmark 9
Honor 70
540975
iPhone 14 Pro Max +77%
956349
CPU 162664 242019
GPU 166021 407261
Memory 87124 167432
UX 129564 145864
Total score 540975 956349
3DMark Wild Life Performance
Honor 70
2633
iPhone 14 Pro Max +272%
9802
Stability - 82%
Graphics test 15 FPS 58 FPS
Graphics score 2633 9802
PCMark 3.0 score 11384 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.0.3)
Оболочка UI Magic UI 6.1 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (71% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:02 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 14:45 ч. 21:10 ч.
Игры 04:54 ч. 07:12 ч.
Режим ожидания 100 ч. 156 ч.
Общая автономность
Honor 70
32:36 ч.
iPhone 14 Pro Max +41%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 70 vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 8768 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 70
80.6 дБ
iPhone 14 Pro Max +10%
89 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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