Honor 70 против 90 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2022 года Honor 70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.78-дюймового Honor 90 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor 90 Pro
- Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- Стабилизация изображения
- Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 66W)
- Смартфон на 1 год новее
- Стерео динамики
- На 11% выше плотность пикселей (437 vs 395 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
- На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1315 и 939 баллов
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|-
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|61 Гц
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|163.8 мм
|Ширина
|73.3 мм
|74.9 мм
|Толщина
|7.91 мм
|8.1 мм
|Вес
|178 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|-
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2500 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 730
|Частота GPU
|550 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~845 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|162275
|-
|GPU
|168406
|-
|Memory
|93080
|-
|UX
|129303
|-
|Total score
|555110
|1067782
|Web score
|10381
|-
|Video editing
|7005
|-
|Photo editing
|23875
|-
|Data manipulation
|9312
|-
|Writing score
|13809
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|-
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|Magic UI 7.1
|MagicOS 7.1
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|90 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (71% за 30 минут)
|Да (56% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|0:37 ч.
|Веб-серфинг
|12:02 ч.
|-
|Просмотр видео
|14:45 ч.
|-
|Игры
|04:54 ч.
|-
|Режим ожидания
|100 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|8768 x 6144
|16256 x 12192
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|112°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
|3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Honor 70 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|8160 x 6112
|Апертура
|f/2.4
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
|Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 Pro более удачной покупкой.
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