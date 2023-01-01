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Honor 70 против 90 Pro

68 из 100
Honor 70
VS
85 из 100
Honor 90 Pro
Honor 70
Honor 90 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2022 года Honor 70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.78-дюймового Honor 90 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor 90 Pro
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 66W)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Стерео динамики
  • На 11% выше плотность пикселей (437 vs 395 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1315 и 939 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Honor 70
42
90 Pro
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Honor 70
75
90 Pro
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Honor 70
68
90 Pro
85*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 70
vs
90 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.89:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 61 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor 70
763 нит
90 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 163.8 мм
Ширина 73.3 мм 74.9 мм
Толщина 7.91 мм 8.1 мм
Вес 178 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor 70
90.8%
90 Pro
90.9%

Производительность

Тестируем Honor 70 и Honor 90 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2500 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 642L Adreno 730
Частота GPU 550 МГц 900 МГц
FLOPS ~845 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 70
939
90 Pro +40%
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 70
2799
90 Pro +50%
4193
AnTuTu Benchmark 9
Honor 70
555110
90 Pro +92%
1067782
CPU 162275 -
GPU 168406 -
Memory 93080 -
UX 129303 -
Total score 555110 1067782
3DMark Wild Life Performance
Honor 70
2636
90 Pro
н/д
Web score 10381 -
Video editing 7005 -
Photo editing 23875 -
Data manipulation 9312 -
Writing score 13809 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI Magic UI 7.1 MagicOS 7.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Объем 4800 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (71% за 30 минут) Да (56% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:02 ч. -
Просмотр видео 14:45 ч. -
Игры 04:54 ч. -
Режим ожидания 100 ч. -
Общая автономность
Honor 70
32:36 ч.
90 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor 70 vs Honor 90 Pro
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя 200 мегапикселей
Разрешение фото 8768 x 6144 16256 x 12192
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 112°
Количество объективов 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Honor 70 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8160 x 6112
Апертура f/2.4 -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 70
115
90 Pro
н/д
Качество видео
Honor 70
129
90 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Honor 70
115
90 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 70
80.6 дБ
90 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 Pro более удачной покупкой.

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