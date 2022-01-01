Huawei Honor 70 против Honor 60 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2022 года Huawei Honor 70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.78-дюймового Huawei Honor 60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 70
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 6 месяцев новее
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 926 и 816 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 60 Pro
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
81
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1200 x 2652 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|163.9 мм
|Ширина
|73.3 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|178 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Зеленый, Розовый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2500 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 642L
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 70 +13%
926
816
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 70 +28%
3795
2963
|CPU
|-
|163562
|GPU
|-
|166187
|Memory
|-
|94470
|UX
|-
|124621
|Total score
|-
|546633
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|15 FPS
|Graphics score
|-
|2641
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|Magic UI 6.1
|Magic UI 5.0
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:46 ч.
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|122°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|18 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|- Зарядка
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|-
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Typer-C
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Huawei Honor 70, а если звук – то Huawei Honor 60 Pro.
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