Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Lite с экраном 5.2" и чипом HiSilicon Kirin 655, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.