Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Lite с экраном 5.2" и чипом HiSilicon Kirin 655, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.