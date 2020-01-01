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Huawei Honor 8 Lite против Honor 8

Хуавей Хонор 8 Лайт
Huawei Honor 8 Lite
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Lite с экраном 5.2" и чипом HiSilicon Kirin 655, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8 Lite
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8 Lite и Huawei Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.65% 72.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.2 мм 145.5 мм
Ширина 72.9 мм 71 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 147 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8 Lite
69.65%
Honor 8 +4%
72.39%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8 Лайт и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 655 HiSilicon Kirin 950
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 16 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-T880 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Honor 8 Lite
821
Honor 8 +121%
1814
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Honor 8 Lite
3227
Honor 8 +97%
6371
AnTuTu Benchmark 7
Honor 8 Lite
57851
Honor 8 +71%
98881

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 8
Размер системы из коробки - 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8 Lite vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
67 дБ
Музыка
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
66 дБ
Звонок
Honor 8 Lite
н/д
Honor 8
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8 более удачной покупкой.

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