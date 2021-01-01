Главная > Сравнение смартфонов > Honor 8 Pro vs Honor 10 – что лучше выбрать?

Huawei Honor 8 Pro против Honor 10

Хуавей Хонор 8 Про
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Pro с экраном 6" и чипом Huawei HiSilicon KIRIN 960, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8 Pro
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (556 против 499 нит)
  • На 19% выше плотность пикселей (515 vs 432 PPI)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 6.05% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8 Pro
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.9:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.85% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 38.4 мс -
Контрастность 1803:1 1423:1
Максимальная яркость
Honor 8 Pro +11%
556 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 149.6 мм
Ширина 77.5 мм 71.2 мм
Толщина 6.97 мм 7.7 мм
Вес 184 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8 Pro
73.85%
Honor 10 +8%
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8 Про и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Huawei HiSilicon KIRIN 960 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2360 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 16 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP8 Mali G72 MP12
Частота GPU 1037 МГц 767 МГц
FLOPS ~282 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8 Pro
н/д
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8 Pro
н/д
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Honor 8 Pro
128240
Honor 10 +64%
209874
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8 Pro
н/д
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8 Pro
10:39 ч.
Honor 10 +11%
11:50 ч.
Время просмотра видео
Honor 8 Pro
10:22 ч.
Honor 10 +11%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8 Pro +21%
25:54 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8 Pro vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8 Pro
82.4 дБ
Honor 10 +2%
84.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor 8 vs Huawei Honor 8 Pro
2. Samsung Galaxy A30 vs Huawei Honor 10
3. Huawei P30 Lite vs Huawei Honor 10
4. Samsung Galaxy A51 vs Huawei Honor 10
5. Huawei Honor 20 Pro vs Huawei Honor 10
6. Huawei Honor 9X vs Huawei Honor 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях