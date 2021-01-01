Huawei Honor 8 Pro против Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Pro с экраном 6" и чипом Huawei HiSilicon KIRIN 960, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8 Pro
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- На 11% выше максимальная яркость экрана (556 против 499 нит)
- На 19% выше плотность пикселей (515 vs 432 PPI)
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 6.05% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
60
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|73.85%
|79.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|38.4 мс
|-
|Контрастность
|1803:1
|1423:1
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|149.6 мм
|Ширина
|77.5 мм
|71.2 мм
|Толщина
|6.97 мм
|7.7 мм
|Вес
|184 грамма
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Huawei HiSilicon KIRIN 960
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2360 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Размер транзистора
|16 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP8
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|1037 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|~282 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
347
Geekbench 5 (многоядерный)
1510
AnTuTu Benchmark 7
128240
Honor 10 +64%
209874
AnTuTu Benchmark 8
159477
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:39 ч.
Honor 10 +11%
11:50 ч.
Время просмотра видео
10:22 ч.
Honor 10 +11%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8 Pro +21%
25:54 ч.
21:14 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (16 МП + 24 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|6
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10 более удачной покупкой.
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