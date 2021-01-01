Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Pro с экраном 6" и чипом Huawei HiSilicon KIRIN 960, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.