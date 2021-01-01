Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Pro с экраном 6" и чипом Huawei HiSilicon KIRIN 960, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.