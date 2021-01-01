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Huawei Honor 8 Pro против Honor 8

Хуавей Хонор 8 Про
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 февраля 2017 года Huawei Honor 8 Pro с экраном 6" и чипом Huawei HiSilicon KIRIN 960, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8 Pro
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 10% лучшая автономность (77 vs 70 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (556 против 452 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 21% выше плотность пикселей (515 vs 424 PPI)
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8 Pro
vs
Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 73.85% 72.39%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 38.4 мс 41 мс
Контрастность 1803:1 1128:1
Максимальная яркость
Honor 8 Pro +23%
556 нит
Honor 8
452 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 145.5 мм
Ширина 77.5 мм 71 мм
Толщина 6.97 мм 7.4 мм
Вес 184 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8 Pro +2%
73.85%
Honor 8
72.39%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8 Про и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Huawei HiSilicon KIRIN 960 HiSilicon Kirin 950
Макс. частота 2360 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A72
Размер транзистора 16 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP8 Mali-T880 MP4
Частота GPU 1037 МГц 900 МГц
FLOPS ~282 Гфлопс ~122 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Honor 8 Pro +5%
1874
Honor 8
1780
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Honor 8 Pro
5977
Honor 8 +4%
6218
AnTuTu Benchmark 7
Honor 8 Pro +32%
128240
Honor 8
97365
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 8
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8 Pro
10:39 ч.
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Honor 8 Pro +19%
10:22 ч.
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8 Pro +41%
25:54 ч.
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8 Pro vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8 Pro
82.4 дБ
Honor 8 +3%
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8 Pro более удачной покупкой.

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