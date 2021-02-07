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Huawei Honor 8 против Honor 10

Хуавей Хонор 8
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 8
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Huawei Honor 8 с экраном 5.2" и чипом HiSilicon Kirin 950, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (499 против 452 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.51% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.9:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 72.39% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 41 мс -
Контрастность 1128:1 1423:1
Максимальная яркость
Honor 8
452 нит
Honor 10 +10%
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 145.5 мм 149.6 мм
Ширина 71 мм 71.2 мм
Толщина 7.4 мм 7.7 мм
Вес 153 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8
72.39%
Honor 10 +10%
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 950 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A72		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 16 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T880 MP4 Mali G72 MP12
Частота GPU 900 МГц 767 МГц
FLOPS ~122 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8
н/д
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8
н/д
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Honor 8
97365
Honor 10 +116%
209874
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8
н/д
Honor 10
159477
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 8 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 8 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8
10:40 ч.
Honor 10 +11%
11:50 ч.
Время просмотра видео
Honor 8
8:56 ч.
Honor 10 +33%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8
18:17 ч.
Honor 10 +16%
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8
84.6 дБ
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2016 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Август 2016 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.5 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.69 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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МаксонNFC 07 февраля 2021 14:44
У Honor 8 сканер тоже в кнопке, а не сзади!
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вася 08 апреля 2021 08:54
))) по ходу вы не о том телефоне рассуждаете
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