Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Huawei Honor 8 с экраном 5.2" и чипом HiSilicon Kirin 950, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.