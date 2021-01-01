Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Huawei Honor 8 с экраном 5.2" и чипом HiSilicon Kirin 950, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.