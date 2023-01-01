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Honor 80 Pro против 90 Pro

81 из 100
Honor 80 Pro
VS
85 из 100
Honor 90 Pro
Honor 80 Pro
Honor 90 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 ноября 2022 года Honor 80 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.78-дюймового Honor 90 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor 80 Pro
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Honor 90 Pro
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 66W)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1315 и 1200 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80 Pro
90
90 Pro
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80 Pro
77
90 Pro
83
Производительность
Быстродействие приложений и системы
80 Pro
73
90 Pro
80
Игры
Возможности в 3D-гейминге
80 Pro
86
90 Pro
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80 Pro
92*
90 Pro
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80 Pro
79
90 Pro
79
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80 Pro
81*
90 Pro
85*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
80 Pro
vs
90 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.89:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость - 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.2% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.8 мм
Ширина 74.9 мм 74.9 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 188 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
80 Pro
91.2%
90 Pro
90.9%

Производительность

Тестируем Honor 80 Pro и Honor 90 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
80 Pro
1200
90 Pro +10%
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
80 Pro
3746
90 Pro +12%
4193
AnTuTu Benchmark 9
80 Pro
1014026
90 Pro +5%
1067782
CPU 223917 -
GPU 444797 -
Memory 161232 -
UX 176014 -
Total score 1014026 1067782
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.0 MagicOS 7.1

Батарея

Объем 4800 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (56% за 15 минут)
Время полной зарядки - 0:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor 80 Pro vs Honor 90 Pro
Основная камера
Матрица 160 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 10944 x 14592 16256 x 12192
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 112°
Количество объективов 3 (160 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
Основной объектив - 160 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6112 8160 x 6112
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Май 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры и программное обеспечение - выбирайте Honor 90 Pro, а если корпус и звук – то Honor 80 Pro.

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