Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 ноября 2022 года Huawei Honor 80 SE с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.