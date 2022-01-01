Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 ноября 2022 года Huawei Honor 80 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 782G, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.