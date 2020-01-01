Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Huawei Honor 8A 2020 с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.45-дюймового Huawei Honor 7A Prime, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.