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Huawei Honor 8A Prime против 7A Prime

Хуавей Хонор 8А Прайм
Huawei Honor 8A Prime
VS
Хуавей Хонор 7А Прайм
Huawei Honor 7A Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Huawei Honor 8A Prime с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.45-дюймового Huawei Honor 7A Prime, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8A Prime
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (448 против 384 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Тонкие рамки – на 5.16% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8A Prime
vs
Honor 7A Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2% 74.04%
Максимальная яркость
Honor 8A Prime +17%
448 нит
Honor 7A Prime
384 нит

Дизайн и корпус

Высота 156.3 мм 146.5 мм
Ширина 73.5 мм 70.9 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 150 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8A Prime +7%
79.2%
Honor 7A Prime
74.04%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8А Прайм и Хуавей Хонор 7А Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek MT6739
Макс. частота 2300 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8100
Частота GPU 680 МГц 570 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 8.1

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8A Prime vs Huawei Honor 7A Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8A Prime более удачной покупкой.

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