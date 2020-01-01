Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Huawei Honor 8A Prime с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A 2020, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.