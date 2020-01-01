Huawei Honor 8A Prime против 8A 2020
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Huawei Honor 8A Prime с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A 2020, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8A Prime
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
Причины выбрать Huawei Honor 8A 2020
- Современный порт USB Type-C
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8A Prime и Huawei Honor 8A 2020
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
|79.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|156.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.2 мм
|Вес
|150 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
179
Honor 8A 2020 +1%
180
Geekbench 5 (многоядерный)
996
Honor 8A 2020 +2%
1014
AnTuTu Benchmark 8
105716
Honor 8A 2020 +5%
111449
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют схожие спецификации и разница между ними незначительная.
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