Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2019 года Huawei Honor 8A Pro с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.