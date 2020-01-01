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Huawei Honor 8A против Honor 7C

Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A
VS
Хуавей Хонор 7С
Huawei Honor 7C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 января 2019 года Huawei Honor 8A с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.99-дюймового Huawei Honor 7C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (556 против 454 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 14 граммов меньше
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8A и Huawei Honor 7C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.52% 76.51%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 8A +22%
556 нит
Honor 7C
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.2 мм 158.3 мм
Ширина 73.5 мм 76.7 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 150 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8A +4%
79.52%
Honor 7C
76.51%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8А и Хуавей Хонор 7С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1.8 ГГц
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 506
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8A
177
Honor 7C
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8A
912
Honor 7C
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8A
110134
Honor 7C
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.0
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 8
Размер системы из коробки 15 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:53 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8A vs Huawei Honor 7C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8A более удачной покупкой.

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