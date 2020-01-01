Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 января 2019 года Huawei Honor 8A с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.99-дюймового Huawei Honor 7C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.