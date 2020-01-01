Huawei Honor 8A против Honor 7C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 января 2019 года Huawei Honor 8A с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.99-дюймового Huawei Honor 7C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8A
- На 22% выше максимальная яркость экрана (556 против 454 нит)
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Более энергоэффективный CPU
- Весит на 14 граммов меньше
- Смартфон на 10 месяцев новее
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8A и Huawei Honor 7C
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|5.99 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.52%
|76.51%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|158.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8 мм
|7.8 мм
|Вес
|150 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1.8 ГГц
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Adreno 506
|Частота GPU
|680 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 8
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:53 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8A более удачной покупкой.
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