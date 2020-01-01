Huawei Honor 8A против Honor 8 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 января 2019 года Huawei Honor 8A с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 655 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8A
- На 0.89" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Тонкие рамки – на 9.87% выше полезная площадь экрана
- Более энергоэффективный CPU
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Honor 8 Lite
- На 50% выше плотность пикселей (424 vs 282 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
42
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
44
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8A и Huawei Honor 8 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.52%
|69.65%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|147.2 мм
|Ширина
|73.5 мм
|72.9 мм
|Толщина
|8 мм
|7.6 мм
|Вес
|150 граммов
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|HiSilicon Kirin 655
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|680 МГц
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
912
AnTuTu Benchmark 8
110134
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|0.93 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8A более удачной покупкой.
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