Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2018 года Huawei Honor 8C с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.45-дюймового Huawei Honor 7A Prime, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.