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Huawei Honor 8C против 8A Pro

Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8C
VS
Хуавей Хонор 8А Про
Huawei Honor 8A Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2018 года Huawei Honor 8C с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Pro, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8C
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Huawei Honor 8A Pro
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8C и Huawei Honor 8A Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.41% 79.2%

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.7 мм 156.3 мм
Ширина 75.9 мм 73.5 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 167 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8C +3%
81.41%
Honor 8A Pro
79.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8С и Хуавей Хонор 8А Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8C
н/д
Honor 8A Pro
87414

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8C vs Huawei Honor 8A Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 8C, а если программное обеспечение – то Huawei Honor 8A Pro.

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