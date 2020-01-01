Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2020 года Huawei Honor 8S 2020 с экраном 5.71" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.