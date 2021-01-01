Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2019 года Huawei Honor 8S с экраном 5.71" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.45-дюймового Huawei Honor 7A Prime, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.