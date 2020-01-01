Главная > Сравнение смартфонов > Honor 8S vs Honor 8C – что лучше выбрать?

Huawei Honor 8S против Honor 8C

Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8S
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2019 года Huawei Honor 8S с экраном 5.71" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.26-дюймового Huawei Honor 8C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8S
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8C
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8S и Huawei Honor 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.1% 81.41%

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.1 мм 158.7 мм
Ширина 70.7 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 146 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8S
78.1%
Honor 8C +4%
81.41%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8С и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 4 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Adreno 506
Частота GPU 660 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8S
162
Honor 8C
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8S
545
Honor 8C
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8S
81236
Honor 8C
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1
Оболочка UI EMUI 9.0 EMUI 8.2

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8S vs Huawei Honor 8C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.86 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 8C, а если дисплей, программное обеспечение и коммуникации – то Huawei Honor 8S.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях