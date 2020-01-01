Huawei Honor 8S против Honor 8C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2019 года Huawei Honor 8S с экраном 5.71" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.26-дюймового Huawei Honor 8C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8S
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
- Более энергоэффективный CPU
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
- Весит на 21 грамм меньше
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8C
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 0.55" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8S и Huawei Honor 8C
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.71 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|78.1%
|81.41%
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|158.7 мм
|Ширина
|70.7 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|146 граммов
|167 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Adreno 506
|Частота GPU
|660 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
|EMUI 8.2
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.86 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 8C, а если дисплей, программное обеспечение и коммуникации – то Huawei Honor 8S.
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