Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Huawei Honor 8X Max с экраном 7.12" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.