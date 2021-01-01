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Huawei Honor 8X против Apple iPhone SE (2020)

Хуавей Хонор 8Х
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Huawei Honor 8X
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Комплектуется на 1929 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 1821 мАч
  • На 1.8" большая диагональ экрана
  • На 63% лучшая автономность (96 vs 59 часов)
  • Тонкие рамки – на 18.6% выше полезная площадь экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 21% выше плотность пикселей (396 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (669 против 423 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8X
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 65.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 39.6 мс 29 мс
Контрастность 880:1 2457:1
Максимальная яркость
Honor 8X
423 нит
iPhone SE (2020) +58%
669 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.4 мм 138.4 мм
Ширина 76.6 мм 67.3 мм
Толщина 7.8 мм 7.3 мм
Вес 175 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8X +28%
84%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8Х и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~225 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8X
332
iPhone SE (2020) +301%
1330
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8X
1331
iPhone SE (2020) +156%
3412
AnTuTu Benchmark 7
Honor 8X
136392
iPhone SE (2020)
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8X
138488
iPhone SE (2020) +233%
461442
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 9 -
Размер системы из коробки 17 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8X
11:24 ч.
iPhone SE (2020) +19%
13:39 ч.
Время просмотра видео
Honor 8X +42%
12:13 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8X +220%
32:21 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8X vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2320
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8X
84.8 дБ
iPhone SE (2020) +2%
86.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.

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