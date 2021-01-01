Huawei Honor 8X против Apple iPhone XS Max
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8X
- На 22% лучшая автономность (96 vs 79 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 576 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3174 мАч
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 33 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 54% выше максимальная яркость экрана (651 против 423 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
- Стерео динамики
- На 15% выше плотность пикселей (456 vs 396 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.4:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|85.41%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|240 Гц
|Время отклика
|39.6 мс
|11.2 мс
|Контрастность
|880:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|157.5 мм
|Ширина
|76.6 мм
|77.4 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|175 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
332
iPhone XS Max +128%
756
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
iPhone XS Max +52%
2027
AnTuTu Benchmark 7
136392
iPhone XS Max +123%
304281
AnTuTu Benchmark 8
138488
iPhone XS Max +186%
396012
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|-
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|03:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8X +2%
11:24 ч.
11:06 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
iPhone XS Max +11%
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8X +100%
32:21 ч.
16:08 ч.
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
110
Качество видео
Итоговая оценка камеры
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.81 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS Max более удачной покупкой.
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