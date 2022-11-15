Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 44 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.