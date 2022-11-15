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Huawei Honor 8X против Google Pixel 6a

Хуавей Хонор 8Х
VS
Гугл Пиксель 6а
Huawei Honor 8X
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 44 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (2)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 88% выше максимальная яркость экрана (870 против 464 нит)
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 4410 против 3750 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 18% лучшая автономность (32:23 vs 27:23 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 3 года и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8X
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 430 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 96.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 39.6 мс 3 мс
Контрастность 880:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor 8X
464 нит
Pixel 6a +88%
870 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.4 мм 152.2 мм
Ширина 76.6 мм 71.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 175 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8X +1%
84%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8Х и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G78 MP20
Частота GPU 1000 МГц 848 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8X
333
Pixel 6a +212%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8X
1325
Pixel 6a +117%
2869
AnTuTu Benchmark 9
Honor 8X
193535
Pixel 6a +303%
779273
CPU 70901 229804
GPU 33222 299774
Memory 33714 114943
UX 57642 142121
Total score 193535 779273
3DMark Wild Life Performance
Honor 8X
564
Pixel 6a +974%
6058
Stability 99% 55%
Graphics test 3 FPS 36 FPS
Graphics score 564 6058
PCMark 3.0 score 7524 9691
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI EMUI 9 Stock Android
Размер системы из коробки 17 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:18 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 09:45 ч. 16:44 ч.
Игры 03:38 ч. 06:15 ч.
Режим ожидания 109 ч. 91 ч.
Общая автономность
Honor 8X
27:23 ч.
Pixel 6a +18%
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8X vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3840 x 2160
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 8X
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Honor 8X
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Honor 8X
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8X
84.8 дБ
Pixel 6a +3%
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Май 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Xx31c 15 ноября 2022 03:56
Хожу 2 недели с iphone 12, думаю перейти на pixel 6a. Устройство действительно хорошее. Попробовал у друзей кайфанул.
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QuFujiFler 15 ноября 2022 03:54
Онор имею 4 года, буду ещё 2 года ходить, обновлюсь официально до EMUI 12 и все.
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