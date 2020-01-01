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Huawei Honor 8X против Honor 20e

Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X
VS
Хуавей Хонор 20e
Huawei Honor 20e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.21-дюймового Huawei Honor 20e, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
Причины выбрать Huawei Honor 20e
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Honor 8X
vs
Honor 20e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 39.6 мс -
Контрастность 880:1 -
Максимальная яркость
Honor 8X
421 нит
Honor 20e
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.4 мм 154.8 мм
Ширина 76.6 мм 73.6 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 175 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8X +1%
84%
Honor 20e
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8Х и Хуавей Хонор 20e в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8X
328
Honor 20e +6%
348
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8X
1320
Honor 20e +5%
1386
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8X
163657
Honor 20e +16%
190124

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:02 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8X
11:24 ч.
Honor 20e
н/д
Время просмотра видео
Honor 8X
12:13 ч.
Honor 20e
н/д
Время разговора (3G)
Honor 8X
32:21 ч.
Honor 20e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8X vs Huawei Honor 20e
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5160 x 3872 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8X
84.2 дБ
Honor 20e
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Huawei Honor 20e, а если коммуникации – то Huawei Honor 8X.

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