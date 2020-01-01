Huawei Honor 8X против Honor 20e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.21-дюймового Huawei Honor 20e, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8X
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
Причины выбрать Huawei Honor 20e
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|83.1%
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|39.6 мс
|-
|Контрастность
|880:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|154.8 мм
|Ширина
|76.6 мм
|73.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|175 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#287 и #224)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:02 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 МП)
|3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.81 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Huawei Honor 20e, а если коммуникации – то Huawei Honor 8X.
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