Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.