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Huawei Honor 8X против Honor 20S

Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X
VS
Хуавей Хонор 20S
Huawei Honor 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 410 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3340 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20S
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (500 против 428 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8X и Huawei Honor 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 8X
428 нит
Honor 20S +17%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.4 мм 152.9 мм
Ширина 76.6 мм 72.7 мм
Толщина 7.8 мм 7.4 мм
Вес 175 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8X
84%
Honor 20S
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8Х и Хуавей Хонор 20S в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8X
338
Honor 20S +1%
341
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8X
1341
Honor 20S +7%
1440
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8X
167537
Honor 20S +2%
170613

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9 Magic 2.1
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8X
11:24 ч.
Honor 20S
н/д
Время просмотра видео
Honor 8X
12:13 ч.
Honor 20S
н/д
Время разговора (3G)
Honor 8X
32:21 ч.
Honor 20S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8X vs Huawei Honor 20S
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (20 МП + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 8X
67 дБ
Honor 20S
н/д
Музыка
Honor 8X
72 дБ
Honor 20S
н/д
Звонок
Honor 8X
81 дБ
Honor 20S
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20S более удачной покупкой.

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