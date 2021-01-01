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Huawei Honor 8X против Honor 8

Хуавей Хонор 8Х
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8X
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • На 37% лучшая автономность (96 vs 70 часов)
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 11.61% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 8X
vs
Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84% 72.39%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 39.6 мс 41 мс
Контрастность 880:1 1128:1
Максимальная яркость
Honor 8X
423 нит
Honor 8 +7%
452 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.4 мм 145.5 мм
Ширина 76.6 мм 71 мм
Толщина 7.8 мм 7.4 мм
Вес 175 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8X +16%
84%
Honor 8
72.39%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8Х и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 950
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A72
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-T880 MP4
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~122 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8X
332
Honor 8
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8X
1331
Honor 8
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Honor 8X +40%
136392
Honor 8
97365
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8X
138488
Honor 8
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0) Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 8
Размер системы из коробки 17 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8X +8%
11:24 ч.
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Honor 8X +42%
12:13 ч.
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 8X +77%
32:21 ч.
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8X vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 8X
84.8 дБ
Honor 8
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8X более удачной покупкой.

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