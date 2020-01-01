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Huawei Honor 8X против Honor 8A

Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Комплектуется на 730 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3020 мАч
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 40% выше плотность пикселей (396 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (338 и 177 баллов)
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (556 против 428 нит)
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8X и Huawei Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84% 79.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 8X
428 нит
Honor 8A +30%
556 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.4 мм 156.2 мм
Ширина 76.6 мм 73.5 мм
Толщина 7.8 мм 8 мм
Вес 175 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 8X +6%
84%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8Х и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 PowerVR GE8320
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 8X +91%
338
Honor 8A
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 8X +47%
1341
Honor 8A
912
AnTuTu Benchmark 8
Honor 8X +52%
167537
Honor 8A
110134

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9
Размер системы из коробки 17 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 8X
11:24 ч.
Honor 8A
н/д
Время просмотра видео
Honor 8X
12:13 ч.
Honor 8A
н/д
Время разговора (3G)
Honor 8X
32:21 ч.
Honor 8A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 8X vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 8X
67 дБ
Honor 8A
н/д
Музыка
Honor 8X
72 дБ
Honor 8A
н/д
Звонок
Honor 8X
81 дБ
Honor 8A
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8X более удачной покупкой.

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