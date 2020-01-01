Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.