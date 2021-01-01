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Huawei Honor 9 Lite против 10X Lite

Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite
VS
Хуавей Хонор 10Х Лайт
Huawei Honor 10X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 35 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (629 против 429 нит)
  • Весит на 57 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.02" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.18% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9 Lite
vs
Honor 10X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.65 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.12% 84.3%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 29 мс -
Контрастность 1529:1 -
Максимальная яркость
Honor 9 Lite +47%
629 нит
Honor 10X Lite
429 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151 мм 165.7 мм
Ширина 71.9 мм 76.9 мм
Толщина 7.6 мм 9.3 мм
Вес 149 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9 Lite
76.12%
Honor 10X Lite +11%
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 Лайт и Хуавей Хонор 10Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2360 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 16 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-G51
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 10
Оболочка UI EMUI 9 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 9.3 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9 Lite
н/д
Honor 10X Lite
14:15 ч.
Время просмотра видео
Honor 9 Lite
н/д
Honor 10X Lite
15:51 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9 Lite
н/д
Honor 10X Lite
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 Lite vs Huawei Honor 10X Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9 Lite
86.8 дБ
Honor 10X Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10X Lite более удачной покупкой.

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