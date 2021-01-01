Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6-дюймового Huawei Honor 8 Pro, который имеет процессор Huawei HiSilicon KIRIN 960 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.