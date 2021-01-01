Главная > Сравнение смартфонов > Honor 9 Lite vs Honor 8 Pro – что лучше выбрать?

Huawei Honor 9 Lite против Honor 8 Pro

Хуавей Хонор 9 Лайт
VS
Хуавей Хонор 8 Про
Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6-дюймового Huawei Honor 8 Pro, который имеет процессор Huawei HiSilicon KIRIN 960 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (621 против 556 нит)
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8 Pro
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 21% выше плотность пикселей (515 vs 427 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9 Lite
vs
Honor 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.65 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.12% 73.85%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 29 мс 38.4 мс
Контрастность 1529:1 1803:1
Максимальная яркость
Honor 9 Lite +12%
621 нит
Honor 8 Pro
556 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151 мм 157 мм
Ширина 71.9 мм 77.5 мм
Толщина 7.6 мм 6.97 мм
Вес 149 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9 Lite +3%
76.12%
Honor 8 Pro
73.85%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 Лайт и Хуавей Хонор 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 Huawei HiSilicon KIRIN 960
Макс. частота 2360 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 16 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-G71 MP8
Частота GPU 600 МГц 1037 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~282 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Honor 9 Lite
916
Honor 8 Pro +105%
1874
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Honor 9 Lite
3585
Honor 8 Pro +67%
5977
AnTuTu Benchmark 7
Honor 9 Lite
74854
Honor 8 Pro +71%
128240
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9
Размер системы из коробки 9.3 ГБ 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9 Lite
н/д
Honor 8 Pro
10:39 ч.
Время просмотра видео
Honor 9 Lite
н/д
Honor 8 Pro
10:22 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9 Lite
н/д
Honor 8 Pro
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 Lite vs Huawei Honor 8 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9 Lite +4%
86.1 дБ
Honor 8 Pro
82.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Redmi Note 7
2. Huawei Honor 9 Lite vs Samsung Galaxy A10
3. Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Redmi Note 8
4. Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Redmi 8
5. Huawei Honor 9 Lite vs Huawei P Smart (2019)
6. Huawei Honor 8 Pro vs Huawei Honor 9X

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях