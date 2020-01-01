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Huawei Honor 9 Lite против 8A Prime

Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite
VS
Хуавей Хонор 8А Прайм
Huawei Honor 8A Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 51% выше плотность пикселей (427 vs 282 PPI)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (611 против 454 нит)
Причины выбрать Huawei Honor 8A Prime
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9 Lite и Huawei Honor 8A Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.65 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.12% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9 Lite +35%
611 нит
Honor 8A Prime
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151 мм 156.3 мм
Ширина 71.9 мм 73.5 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 149 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9 Lite
76.12%
Honor 8A Prime +4%
79.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 Лайт и Хуавей Хонор 8А Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 16 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 PowerVR GE8320
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 600 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9
Размер системы из коробки 9.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 Lite vs Huawei Honor 8A Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2017 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8A Prime более удачной покупкой.

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