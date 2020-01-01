Huawei Honor 9 Lite против Honor 8C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.26-дюймового Huawei Honor 8C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
- На 59% выше плотность пикселей (427 vs 269 PPI)
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 8C
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 0.61" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Тонкие рамки – на 5.29% выше полезная площадь экрана
- Более энергоэффективный CPU
- Смартфон на 10 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
27
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
54
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9 Lite и Huawei Honor 8C
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.65 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|427 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.12%
|81.41%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151 мм
|158.7 мм
|Ширина
|71.9 мм
|75.9 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.9 мм
|Вес
|149 граммов
|167 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 659
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|Adreno 506
|GPU-ядер
|2
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
939
Honor 8C +32%
1244
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3674
Honor 8C +25%
4609
AnTuTu Benchmark 7
77490
Honor 8C +38%
107051
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 8.2
|Размер системы из коробки
|9.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2
|Фокусное расстояние
|28 мм
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.44 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и корпус - выбирайте Huawei Honor 8C, а если дисплей, программное обеспечение и коммуникации – то Huawei Honor 9 Lite.
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