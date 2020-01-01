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Huawei Honor 9 Lite против Honor 9

Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite
VS
Хуавей Хонор 9
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 декабря 2017 года Huawei Honor 9 Lite с экраном 5.65" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (611 против 522 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.88% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9 Lite и Huawei Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.65 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.12% 70.24%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9 Lite +17%
611 нит
Honor 9
522 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151 мм 147.3 мм
Ширина 71.9 мм 70.9 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 149 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9 Lite +8%
76.12%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 Лайт и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 960
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 16 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-G71 MP8
GPU-ядер 2 8
Частота GPU 600 МГц 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Honor 9 Lite
939
Honor 9 +100%
1874
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Honor 9 Lite
3674
Honor 9 +72%
6308
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
203033

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 9.3 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
11:28 ч.
Время просмотра видео
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 Lite vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
68 дБ
Музыка
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
71 дБ
Звонок
Honor 9 Lite
н/д
Honor 9
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.44 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9 более удачной покупкой.

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