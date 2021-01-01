Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2017 года Huawei Honor 9 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.