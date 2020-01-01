Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2017 года Huawei Honor 9 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 655 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.