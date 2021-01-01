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Huawei Honor 9 против Honor 8C

Хуавей Хонор 9
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 9
Huawei Honor 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2017 года Huawei Honor 9 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 6.26-дюймового Huawei Honor 8C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • На 59% выше плотность пикселей (428 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 8C
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 1.16" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
  • Тонкие рамки – на 11.17% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 632

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9
vs
Honor 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.1 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.9:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.24% 81.41%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.8 мс -
Контрастность 1310:1 -
Максимальная яркость
Honor 9
519 нит
Honor 8C
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 158.7 мм
Ширина 70.9 мм 75.9 мм
Толщина 7.4 мм 7.9 мм
Вес 155 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9
70.24%
Honor 8C +16%
81.41%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960 Qualcomm Snapdragon 632
Макс. частота 2360 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
Размер транзистора 16 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP8 Adreno 506
Частота GPU 1037 МГц 650 МГц
FLOPS ~282 Гфлопс ~124.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Honor 9 +53%
1859
Honor 8C
1216
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Honor 9 +35%
6178
Honor 8C
4569
AnTuTu Benchmark 7
Honor 9 +39%
143670
Honor 8C
103600
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9
198567
Honor 8C
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 8.2
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9
11:28 ч.
Honor 8C
н/д
Время просмотра видео
Honor 9
9:37 ч.
Honor 8C
н/д
Время разговора (3G)
Honor 9
21:03 ч.
Honor 8C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 vs Huawei Honor 8C
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9
85.3 дБ
Honor 8C
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2017 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.26 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 9, а если камера и корпус – то Huawei Honor 8C.

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