Главная > Сравнение смартфонов > Honor 9 vs Honor 8S – что лучше выбрать?

Huawei Honor 9 против Honor 8S

Хуавей Хонор 9
Huawei Honor 9
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2017 года Huawei Honor 9 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% выше плотность пикселей (428 vs 295 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 8S
  • На 0.61" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Тонкие рамки – на 7.86% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9 и Huawei Honor 8S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.1 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.24% 78.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9
522 нит
Honor 8S
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.3 мм 147.1 мм
Ширина 70.9 мм 70.7 мм
Толщина 7.4 мм 8.4 мм
Вес 155 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9
70.24%
Honor 8S +11%
78.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960 MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2360 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 16 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP8 PowerVR GE8300
GPU-ядер 8 -
Частота GPU 1037 МГц 660 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9
н/д
Honor 8S
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9
н/д
Honor 8S
545
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9 +150%
203033
Honor 8S
81236

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9
11:28 ч.
Honor 8S
н/д
Время просмотра видео
Honor 9
9:37 ч.
Honor 8S
н/д
Время разговора (3G)
Honor 9
21:03 ч.
Honor 8S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 vs Huawei Honor 8S
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9
68 дБ
Honor 8S
н/д
Музыка
Honor 9
71 дБ
Honor 8S
н/д
Звонок
Honor 9
80 дБ
Honor 8S
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.26 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 9, а если корпус – то Huawei Honor 8S.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях