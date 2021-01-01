Главная > Сравнение смартфонов > Honor 9 vs Honor 8X Max – что лучше выбрать?

Huawei Honor 9 против 8X Max

Хуавей Хонор 9
VS
Хуавей Хонор 8Х Макс
Huawei Honor 9
Huawei Honor 8X Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2017 года Huawei Honor 9 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 7.12-дюймового Huawei Honor 8X Max, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (519 против 442 нит)
  • На 22% выше плотность пикселей (428 vs 350 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 15.3 мм уже
  • Весит на 55 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 8X Max
  • На 2.02" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.49% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9
vs
Honor 8X Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.1 дюймов 7.12 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.7:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм 350 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.24% 83.73%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.8 мс -
Контрастность 1310:1 -
Максимальная яркость
Honor 9 +17%
519 нит
Honor 8X Max
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 177.5 мм
Ширина 70.9 мм 86.2 мм
Толщина 7.4 мм 8.1 мм
Вес 155 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9
70.24%
Honor 8X Max +19%
83.73%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9 и Хуавей Хонор 8Х Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2360 МГц 1950 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 16 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP8 Adreno 509
Частота GPU 1037 МГц 720 МГц
FLOPS ~282 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Honor 9 +38%
1859
Honor 8X Max
1343
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Honor 9 +27%
6178
Honor 8X Max
4851
AnTuTu Benchmark 7
Honor 9 +28%
143670
Honor 8X Max
112493
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9 +76%
198567
Honor 8X Max
112783
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:52 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9
11:28 ч.
Honor 8X Max
н/д
Время просмотра видео
Honor 9
9:37 ч.
Honor 8X Max
н/д
Время разговора (3G)
Honor 9
21:03 ч.
Honor 8X Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9 vs Huawei Honor 8X Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4616 x 3464
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9
85.3 дБ
Honor 8X Max
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2017 года Август 2018 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.26 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое ознакомление с устройством
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 8X Max, а если производительность и коммуникации – то Huawei Honor 9.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor 9 или P30 Lite
2. Huawei Honor 9 или Honor 20
3. Huawei Honor 9 или Honor 9X
4. Huawei Honor 9 или Honor 9 Lite
5. Huawei Honor 9 или Honor 9A
6. Huawei Honor 8X Max или Samsung Galaxy A50
7. Huawei Honor 8X Max или Samsung Galaxy A51
8. Huawei Honor 8X Max или Apple iPhone XS Max
9. Huawei Honor 8X Max или Honor 10
10. Huawei Honor 8X Max или Mate 20 X

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях