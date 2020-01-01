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Huawei Honor 9A против Honor 20

Хуавей Хонор 9А
Huawei Honor 9A
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei Honor 9A с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (412 vs 278 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9A и Huawei Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9A
454 нит
Honor 20 +1%
458 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.1 мм 154.25 мм
Ширина 74.1 мм 74 мм
Толщина 9 мм 7.9 мм
Вес 185 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Черный, Зеленый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9A
81.3%
Honor 20 +4%
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9А и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 680 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9A
176
Honor 20 +293%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9A
924
Honor 20 +160%
2399
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9A
97187
Honor 20 +290%
379342

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic UI 3.1 Magic 3.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9A
н/д
Honor 20
13:25 ч.
Время просмотра видео
Honor 9A
н/д
Honor 20
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9A
н/д
Honor 20
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9A vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9A
н/д
Honor 20
69.1 дБ
Музыка
Honor 9A
н/д
Honor 20
73.3 дБ
Звонок
Honor 9A
н/д
Honor 20
87.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 более удачной покупкой.

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