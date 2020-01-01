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Huawei Honor 9A против Honor 8

Хуавей Хонор 9А
Huawei Honor 9A
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei Honor 9A с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 46 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 3 года и 10 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Тонкие рамки – на 8.91% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • На 53% выше плотность пикселей (424 vs 278 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9A и Huawei Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 72.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9A
454 нит
Honor 8 +2%
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.1 мм 145.5 мм
Ширина 74.1 мм 71 мм
Толщина 9 мм 7.4 мм
Вес 185 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Черный, Зеленый Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9A +12%
81.3%
Honor 8
72.39%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9А и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 HiSilicon Kirin 950
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T880 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 680 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9A
176
Honor 8
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9A
924
Honor 8
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9A
97187
Honor 8
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Magic UI 3.1 EMUI 8
Размер системы из коробки - 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9A
н/д
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Honor 9A
н/д
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9A
н/д
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9A vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9A
н/д
Honor 8
67 дБ
Музыка
Honor 9A
н/д
Honor 8
66 дБ
Звонок
Honor 9A
н/д
Honor 8
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Май 2020 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9A более удачной покупкой.

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