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Huawei Honor 9A против Honor 9

Хуавей Хонор 9А
Huawei Honor 9A
VS
Хуавей Хонор 9
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei Honor 9A с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 11.06% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 54% выше плотность пикселей (428 vs 278 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (522 против 454 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9A и Huawei Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 70.24%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9A
454 нит
Honor 9 +15%
522 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.1 мм 147.3 мм
Ширина 74.1 мм 70.9 мм
Толщина 9 мм 7.4 мм
Вес 185 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Черный, Зеленый Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9A +16%
81.3%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9А и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 HiSilicon Kirin 960
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G71 MP8
GPU-ядер - 8
Частота GPU 680 МГц 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9A
176
Honor 9
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9A
924
Honor 9
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9A
97187
Honor 9 +109%
203033

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Magic UI 3.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9A
н/д
Honor 9
11:28 ч.
Время просмотра видео
Honor 9A
н/д
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9A
н/д
Honor 9
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9A vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9A
н/д
Honor 9
68 дБ
Музыка
Honor 9A
н/д
Honor 9
71 дБ
Звонок
Honor 9A
н/д
Honor 9
80 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9A более удачной покупкой.

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