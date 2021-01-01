Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei Honor 9C с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.3-дюймового Huawei Honor 30i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.